La cotización de las activos del banco BBVA (BBVA) en la apertura de mercados en España este lunes, 8 de diciembre de 2025 es de 18,79 euros y documentan un total de 256.437 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo exhibe una modificación de del -0,45%.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas. A pesar de las fluctuaciones, se observó una ligera recuperación hacia el final del período, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado.

La variación del BBVA durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de BBVA se ha situado en un 18.05%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 29.87%. Esto indica que el comportamiento de BBVA en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del último año.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 19,1 euros el y un mínimo de 8,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de BBVA

BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión. La línea de negocio de BBVA abarca desde cuentas de ahorro y préstamos hasta servicios de gestión de activos y seguros. A nivel general, BBVA tiene una fuerte presencia internacional, operando en varios países de América Latina y Estados Unidos, lo que le permite diversificar su oferta y adaptarse a diferentes mercados.