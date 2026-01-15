La cotización de las activos del banco BBVA (BBVA) en la apertura de mercados en España este jueves, 15 de enero de 2026 es de 21,02 euros y fijan un total de 486.674 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0,05%.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró una tendencia mayormente positiva, con un aumento en 6 ocasiones. Sin embargo, también experimentó 2 descensos, lo que sugiere cierta volatilidad en su desempeño. Además, hubo un día en el que se mantuvo estable, indicando que, a pesar de las fluctuaciones, la acción ha tenido un comportamiento favorable en general.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del BBVA durante la última semana

La volatilidad económica de BBVA en la última semana se sitúa en un 11.15%, mientras que su volatilidad anual es del 29.43%. Dado que el 11.15% es menor que el 29.43%, se puede concluir que el comportamiento de BBVA en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad a lo largo del último año.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,02 euros el y un mínimo de 19,87 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de BBVA

BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión.

La línea de negocio de BBVA abarca desde la gestión de cuentas y préstamos hasta servicios de inversión y seguros. A nivel general, BBVA tiene una fuerte presencia internacional, operando en varios países de América Latina y Estados Unidos, lo que le permite diversificar sus operaciones y adaptarse a diferentes mercados.