La cotización de las activos del banco BBVA (BBVA) en la apertura de mercados en España este jueves, 5 de marzo de 2026 es de 18,64 euros y fijan un total de 636.868 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del -1,01%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró una tendencia mixta. Comenzó con un aumento, seguido de una caída significativa y luego experimentó una ligera recuperación antes de volver a descender. En general, la acción ha tenido más días de descenso que de aumento, lo que sugiere una presión negativa en el mercado. La volatilidad económica de BBVA en la última semana ha sido del 46.47%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 31.48%. Esto indica que el comportamiento de la acción en este periodo reciente es inestable y ha experimentado muchas variaciones. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, mientras que en el último año la acción ha mostrado un comportamiento más estable, en la última semana ha habido un aumento notable en la incertidumbre y la fluctuación de su valor. Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 22,03 euros el y un mínimo de 18,06 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión. La línea de negocio de BBVA abarca desde la gestión de cuentas y préstamos hasta servicios de asesoría financiera y seguros. A nivel general, BBVA tiene una fuerte presencia internacional, operando en varios países de América Latina y Estados Unidos, lo que le permite diversificar su oferta y adaptarse a diferentes mercados.