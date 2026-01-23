Este 23 de enero de 2026, las acciones del Banco Santander (SAN) se han abierto en el mercado español a un precio de 10.56 euros por unidad en el IBEX 35, registrando un volumen de negociación de 797,394 acciones. Esta cifra representa una variación del -0.70% en comparación con el día anterior, lo que refleja la volatilidad actual en el sector bancario.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Santander mostró una tendencia mayormente negativa, con cinco días de aumento seguidos de cinco días de descenso. Esto indica una volatilidad en el mercado, donde los inversores podrían estar reaccionando a factores externos o internos que afectan la confianza en la acción. La estabilidad en un solo día sugiere que, a pesar de las caídas, hubo un momento de pausa en la tendencia bajista.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica de Banco Santander en la última semana se sitúa en 22.49%, lo que es menor que la volatilidad anual del 30.51%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, ya que la cifra semanal refleja menos variaciones en comparación con el promedio anual.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 10,63 euros el y un mínimo de 10,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios financieros, incluyendo banca personal, banca de empresas y gestión de activos.

La línea de negocio de Banco Santander abarca tanto la banca minorista como la banca mayorista, con presencia en varios países de Europa y América. Es conocido por su enfoque en la innovación digital y su compromiso con la sostenibilidad, así como por ser uno de los bancos más grandes de Europa en términos de activos.