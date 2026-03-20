Este 20 de marzo de 2026, las acciones del Banco Santander (SAN) en España abren su jornada en el IBEX 35 con un precio de 9.59 euros por unidad, registrando un notable volumen de negociación de 1,112,202 acciones. Esta cifra representa una variación del 2.56% en comparación con el día anterior, lo que refleja el dinamismo del mercado en torno a la entidad financiera. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Santander ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso. Sin embargo, también se registraron cuatro días de aumento, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. La estabilidad se observó en un solo día, lo que indica que, a pesar de las caídas, hay momentos de recuperación que podrían ser indicativos de un posible cambio en la tendencia. La volatilidad económica de Banco Santander en la última semana se sitúa en 29.66%, lo que es menor que la volatilidad anual de 32.08%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, sugiriendo una menor variación en sus precios en comparación con el promedio anual. Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,16 euros el y un mínimo de 9,35 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco Santander es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios financieros, incluyendo banca personal, banca de empresas y servicios de inversión. La línea de negocio de Banco Santander abarca tanto la banca minorista como la banca mayorista, operando en múltiples países a nivel global. Entre sus datos de interés, destaca ser uno de los bancos más grandes de Europa y tener una fuerte presencia en América Latina, lo que le permite diversificar sus operaciones y clientes.