Este viernes, 16 de enero de 2026, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN)se negocian a 10,49 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 574.786. Esta cifra refleja una variación del -0,51% en comparación con el día de ayer.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Santander mostró una tendencia mayormente positiva, con un total de 6 aumentos y solo 3 descensos. Esto sugiere un comportamiento favorable en el mercado, aunque la presencia de días de caída indica cierta volatilidad. La estabilidad se mantuvo en un solo día, lo que refuerza la idea de un crecimiento general en el periodo analizado.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica de Banco Santander en la última semana se ha situado en un 9.53%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 30.84%. Esto indica que el comportamiento de la acción en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del último año.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 10,54 euros el y un mínimo de 10,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios financieros, incluyendo banca personal, banca de empresas y gestión de activos.

La línea de negocio de Banco Santander abarca tanto la banca minorista como la banca mayorista, con presencia en varios países de Europa y América. Es conocido por su enfoque en la innovación digital y su compromiso con la sostenibilidad, así como por ser uno de los bancos más grandes de Europa en términos de activos.