Este viernes, 13 de marzo de 2026, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN)se negocian a 9,44 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 1.224.252. Esta cifra refleja una variación del -2,13% en comparación con el día previo. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Santander ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso y solo dos días de aumento. Además, se mantuvo estable en un par de ocasiones. Esta situación podría reflejar una falta de confianza en el mercado o factores externos que están afectando su rendimiento. La volatilidad económica del Banco Santander en la última semana ha sido del 44.03%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 32.07%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en el corto plazo. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a pesar de un año relativamente más estable, la última semana ha estado marcada por una alta incertidumbre en el mercado. Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,16 euros el y un mínimo de 9,44 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco Santander es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios financieros, incluyendo banca personal, banca de empresas y servicios de inversión. La línea de negocio de Banco Santander abarca tanto la banca minorista como la banca mayorista, operando en múltiples países a nivel global. Entre sus datos de interés, destaca ser uno de los bancos más grandes de Europa y tener una fuerte presencia en América Latina, lo que le permite diversificar sus operaciones y clientes.