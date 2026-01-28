Este miércoles, 28 de enero de 2026, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN)se negocian a 10,74 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 1.689.582. Esta cifra refleja una variación del -0,43% en comparación con el día pasado.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Santander ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso. Sin embargo, también se registraron cuatro días de aumento, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. La estabilidad se observó en un solo día, lo que indica que, a pesar de las caídas, hay momentos de recuperación que podrían ser indicativos de un posible cambio en la tendencia.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica de Banco Santander en la última semana se sitúa en un 23.28%, lo que es inferior a su volatilidad anual del 30.56%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, ya que la cifra semanal es menor que la anual, sugiriendo menos variaciones en su rendimiento reciente.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 10,79 euros el y un mínimo de 10,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios financieros, incluyendo banca personal, banca de empresas y gestión de activos.

La línea de negocio de Banco Santander abarca tanto la banca minorista como la banca mayorista, con presencia en varios países de Europa y América. Es conocido por su enfoque en la innovación digital y su compromiso con la sostenibilidad, así como por ser uno de los bancos más grandes de Europa en términos de activos.