En la apertura de mercados de este miércoles, 19 de noviembre de 2025, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN) en el IBEX 35 se negocian a 8,78 euros y registran un volumen de 1518239 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,08% en comparación con el día pasado.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Santander mostró una tendencia negativa, con un total de 6 días de descenso. Sin embargo, también se registraron 4 días de aumento, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. La combinación de estos movimientos indica que, a pesar de las caídas, hay momentos de recuperación que podrían ser indicativos de un posible cambio en la tendencia si se mantiene el impulso positivo.

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica de Banco Santander en la última semana ha sido del 33.44%, lo que es superior a la volatilidad anual del 31.93%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 9,56 euros el y un mínimo de 4,27 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios financieros, incluyendo banca personal, banca de empresas y servicios de inversión.La línea de negocio de Banco Santander abarca tanto la banca minorista como la banca mayorista, operando en múltiples países a nivel global. Entre sus datos de interés, destaca ser uno de los bancos más grandes de Europa y tener una fuerte presencia en América Latina, lo que le permite diversificar sus operaciones y clientes.