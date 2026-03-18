Este 18 de marzo de 2026, las acciones del Banco Santander (SAN) han abierto en el IBEX 35 a un precio de 9.76 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 696,507 acciones. Esta cifra representa una variación del 1.73% en comparación con el día anterior, lo que refleja el interés de los inversores en el banco español en el contexto actual del mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Santander ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con siete días de descenso. Sin embargo, se registraron dos días de aumento, lo que sugiere cierta recuperación, aunque la estabilidad fue mínima. En general, el comportamiento de la acción indica un periodo de volatilidad y presión negativa en el mercado. La volatilidad económica de Banco Santander en la última semana se sitúa en un 21.55%, mientras que su volatilidad anual es del 31.96%. Dado que el 21.55% es menor que el 31.96%, esto indica que el comportamiento de la acción en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su variabilidad a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,16 euros el y un mínimo de 9,47 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco Santander es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios financieros, incluyendo banca personal, banca de empresas y servicios de inversión. La línea de negocio de Banco Santander abarca tanto la banca minorista como la banca mayorista, operando en múltiples países a nivel global. Entre sus datos de interés, destaca ser uno de los bancos más grandes de Europa y tener una fuerte presencia en América Latina, lo que le permite diversificar sus operaciones y clientes.