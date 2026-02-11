Este 11 de febrero de 2026, las acciones del Banco Santander (SAN) se han abierto en el mercado español a un precio de 10.77 euros por unidad en el IBEX 35, con un volumen de negociación que alcanza las 867,050 acciones. Esta cifra refleja una variación del 0.0% en comparación con el día anterior, manteniendo la estabilidad en el valor de la entidad financiera. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Santander mostró una tendencia mayormente positiva, con cinco aumentos y solo tres descensos. Además, se mantuvo estable en dos ocasiones, lo que sugiere una recuperación en su valor y una posible confianza del mercado en la entidad. La volatilidad económica de Banco Santander en la última semana se sitúa en 30.17%, mientras que su volatilidad anual es de 30.79%. Dado que 30.17% es menor que 30.79%, esto indica que el comportamiento del banco ha sido mucho más estable en el último año, con menos variaciones en comparación con la volatilidad observada en la última semana. Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,09 euros el y un mínimo de 10,13 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco Santander es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios financieros, incluyendo banca personal, banca de empresas y gestión de activos. La línea de negocio de Banco Santander abarca tanto la banca minorista como la banca mayorista, operando en múltiples países a nivel global. Entre sus datos de interés, destaca ser uno de los bancos más grandes de Europa y tener una fuerte presencia en América Latina, lo que le permite diversificar sus operaciones y clientes.