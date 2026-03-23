Este 23 de marzo de 2026, las acciones del Banco Santander (SAN) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 9.00 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 3,384,836 acciones. Esta cifra representa una variación del -2.59% en comparación con el día anterior, lo que refleja un ajuste significativo en el mercado para la entidad financiera. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Santander ha mostrado una tendencia mayormente negativa, con seis días de descenso y solo cuatro días de aumento. Esto sugiere una presión a la baja en el valor de las acciones, aunque los incrementos recientes podrían indicar un posible cambio de tendencia si se mantienen en el corto plazo. La volatilidad económica de Banco Santander en la última semana se ha situado en un 25.78%, lo que es inferior a su volatilidad anual del 32.17%. Esto indica que, a pesar de las fluctuaciones que puede haber experimentado recientemente, su comportamiento es mucho más estable en comparación con el último año. La menor volatilidad semanal sugiere que, en este periodo, las variaciones en el valor de sus acciones han sido menos pronunciadas. Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,16 euros el y un mínimo de 9,01 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco Santander es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios financieros, incluyendo banca personal, banca de empresas y servicios de inversión. La línea de negocio de Banco Santander abarca tanto la banca minorista como la banca mayorista, operando en múltiples países a nivel global. Entre sus datos de interés, destaca ser uno de los bancos más grandes de Europa y tener una fuerte presencia en América Latina, lo que le permite diversificar sus operaciones y clientes.