Este lunes, 8 de diciembre de 2025, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN) se negocian a 9,32 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 999.217. Esta cifra refleja una variación del -1,43% en comparación con el día de ayer.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Santander mostró una tendencia mayormente positiva, con cinco aumentos y solo tres descensos. Esto sugiere un comportamiento favorable en el mercado, aunque la estabilidad en dos días indica cierta incertidumbre. En general, la tendencia parece ser optimista.

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica del Banco Santander en la última semana se sitúa en un 19.51%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 31.46%. Dado que 19.51% es menor que 31.46%, se puede concluir que el comportamiento del banco en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad del último año. Esto sugiere que, a corto plazo, las variaciones en el valor de sus acciones han sido menos pronunciadas.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 9,56 euros el y un mínimo de 4,27 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios financieros, incluyendo banca personal, banca de empresas y servicios de inversión.La línea de negocio de Banco Santander abarca tanto la banca minorista como la banca mayorista, operando en múltiples países a nivel global. Entre sus datos de interés, destaca ser uno de los bancos más grandes de Europa y tener una fuerte presencia en América Latina, lo que le permite diversificar sus operaciones y clientes.