Este 20 de noviembre de 2025, las acciones del Banco Santander (SAN) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 9.02 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 791,229 acciones. Esta cifra representa una variación del 1.10% en comparación con el día anterior, lo que refleja el dinamismo del mercado en el sector bancario español.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Santander ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso. Sin embargo, también se han registrado cuatro días de aumento, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. La estabilidad en algunos días indica que, a pesar de las caídas, hay momentos en los que la acción se mantiene firme.

Fuente: narrativas-es

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica de Banco Santander en la última semana se sitúa en un 31.1153%, mientras que su volatilidad anual es del 31.9128%. Dado que 31.1153% es menor que 31.9128%, se puede concluir que el comportamiento de la acción en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el último año. Esto sugiere que, a pesar de las fluctuaciones que pueden ocurrir en el corto plazo, la tendencia general muestra una menor variabilidad reciente.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 9,56 euros el y un mínimo de 4,27 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios financieros, incluyendo banca personal, banca de empresas y servicios de inversión.La línea de negocio de Banco Santander abarca tanto la banca minorista como la banca mayorista, operando en múltiples países a nivel global. Entre sus datos de interés, destaca ser uno de los bancos más grandes de Europa y tener una fuerte presencia en América Latina, lo que le permite diversificar sus operaciones y clientes.