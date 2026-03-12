Este 12 de marzo de 2026, las acciones del Banco Santander (SAN) se han abierto en el mercado español a un precio de 9.76 euros por unidad en el IBEX 35, registrando un volumen de negociación de 777,594 acciones. Esta cifra representa una variación del -0.96% en comparación con el día anterior, lo que refleja la volatilidad actual en el sector bancario. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Santander ha mostrado una tendencia mayormente negativa, con siete días de descenso y solo tres días de aumento. Esto sugiere una presión a la baja en el valor de las acciones, lo que podría reflejar preocupaciones del mercado o factores económicos adversos que afectan la confianza de los inversores. La volatilidad económica del Banco Santander en la última semana ha sido del 44.18%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 31.95%. Esto indica que el comportamiento del banco es inestable y ha experimentado muchas variaciones en su valor en el corto plazo. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a pesar de un año relativamente más estable, la última semana ha estado marcada por una alta incertidumbre en el mercado. Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,16 euros el y un mínimo de 9,47 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco Santander es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios financieros, incluyendo banca personal, banca de empresas y servicios de inversión. La línea de negocio de Banco Santander abarca tanto la banca minorista como la banca mayorista, operando en múltiples países a nivel global. Entre sus datos de interés, destaca ser uno de los bancos más grandes de Europa y tener una fuerte presencia en América Latina, lo que le permite diversificar sus operaciones y clientes.