Este jueves, 8 de enero de 2026, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN)se negocian a 10,08 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 985.801. Esta cifra refleja una variación del -0,51% en comparación con el día pasado.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Santander ha mostrado una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de fluctuaciones. Comenzó con un incremento, pero luego experimentó varias caídas, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. A pesar de las caídas, se mantuvo estable en algunos momentos, lo que podría indicar un soporte en ciertos niveles de precios.

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica del Banco Santander en la última semana se sitúa en un 17.63%, mientras que su volatilidad anual es del 30.89%. Dado que 17.63% es menor que 30.89%, se puede concluir que el comportamiento del banco en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad a lo largo del último año. Esto sugiere que, a corto plazo, las variaciones en el valor de sus acciones han sido menos pronunciadas.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 10,33 euros el y un mínimo de 10,08 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios financieros, incluyendo banca personal, banca de empresas y gestión de activos.

La línea de negocio de Banco Santander abarca tanto la banca minorista como la banca mayorista, con presencia en varios países de Europa y América. Es conocido por su enfoque en la innovación digital y su compromiso con la sostenibilidad, así como por ser uno de los bancos más grandes de Europa en términos de activos.