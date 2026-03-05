La cotización de las activos del banco Banco Santander (SAN) en la apertura de mercados en España este jueves, 5 de marzo de 2026 es de 9,82 euros y documentan un total de 1.607.307 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del -1,66%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Santander mostró una tendencia mixta. Comenzó con un aumento, seguido de una caída significativa en cuatro días consecutivos, lo que indica una volatilidad en el mercado. Sin embargo, al final del período, se observó un ligero repunte, sugiriendo que la acción podría estar intentando estabilizarse tras las fluctuaciones. En la última semana, la volatilidad económica de Banco Santander ha alcanzado un 52.18%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 31.76%. Esto indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones en el corto plazo, lo que podría generar incertidumbre entre los inversores. Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,16 euros el y un mínimo de 9,61 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco Santander es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios financieros, incluyendo banca personal, banca de empresas y servicios de inversión. La línea de negocio de Banco Santander abarca tanto la banca minorista como la banca mayorista, operando en múltiples países a nivel global. Entre sus datos de interés, destaca ser uno de los bancos más grandes de Europa y tener una fuerte presencia en América Latina, lo que le permite diversificar sus operaciones y clientes.