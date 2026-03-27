Este viernes, 27 de marzo de 2026, en España, las acciones del banco Banco de Sabadell (SAB)se negocian a 3,06 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 288.799. Esta cifra refleja una variación del 0,39% en comparación con el día de ayer. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco de Sabadell S.A ha mostrado una tendencia mayormente negativa, con seis días de descenso y solo tres de aumento. Además, hubo un día en el que se mantuvo estable, lo que sugiere una volatilidad en su rendimiento y una posible falta de confianza entre los inversores. La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana se ha situado en un 26.08%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 31.33%. Dado que el 26.08% es menor que el 31.33%, se puede concluir que el comportamiento del banco en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad del último año. Esto sugiere que, a corto plazo, las variaciones en su rendimiento han sido menos pronunciadas. Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,45 euros el y un mínimo de 2,98 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco de Sabadell es una entidad financiera española con sede en Sabadell, Cataluña. Se dedica principalmente a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros. Su línea de negocio abarca tanto el sector minorista como el empresarial, atendiendo a una amplia gama de clientes. Fundado en 1881, Banco de Sabadell ha crecido significativamente y se ha consolidado como uno de los principales bancos en España. Además de su presencia en el mercado nacional, también tiene operaciones internacionales, lo que le permite ofrecer servicios a clientes en diferentes países.