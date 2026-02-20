Este 20 de febrero de 2026, las acciones del Banco de Sabadell (SAB) han abierto en el mercado español a un precio de 3.23 euros por unidad en el IBEX 35, con un volumen de negociación que alcanza las 258,859 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.28% en comparación con el día anterior, lo que refleja la dinámica actual del mercado financiero. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco de Sabadell S.A ha mostrado una tendencia mayormente negativa, con seis días de descenso. Sin embargo, también se han registrado cuatro días de aumento, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. La fluctuación indica que, a pesar de las caídas, hay momentos de recuperación que podrían ser relevantes para los inversores. La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana se sitúa en un 23.42%, mientras que su volatilidad anual es del 30.93%. Dado que el 23.42% es menor que el 30.93%, se puede concluir que el comportamiento del banco en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad del último año. Esto sugiere que, a corto plazo, las variaciones en su rendimiento han sido menos pronunciadas. Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,45 euros el y un mínimo de 3,11 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco de Sabadell es una entidad financiera española con sede en Sabadell, Cataluña. Fundado en 1881, se dedica principalmente a ofrecer servicios bancarios y financieros tanto a particulares como a empresas. Su línea de negocio incluye la banca minorista, la banca de empresas y servicios de inversión. A nivel general, Banco de Sabadell es uno de los principales bancos de España y forma parte del índice Ibex 35, que agrupa a las 35 empresas más relevantes del país. Además, cuenta con una amplia red de oficinas y una fuerte presencia en el mercado digital, lo que le permite ofrecer una variedad de productos financieros adaptados a las necesidades de sus clientes.