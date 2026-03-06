Este viernes, 6 de marzo de 2026, en España, las acciones del banco Banco de Sabadell (SAB)se negocian a 3,01 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 568.942. Esta cifra refleja una variación del 0,13% en comparación con el día previo. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco de Sabadell S.A ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso. Sin embargo, también se han registrado tres días de aumento, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. La estabilidad se ha mantenido en un solo día, lo que indica que, a pesar de las caídas, hay momentos de recuperación. La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana se ha situado en un 26.23%, lo que es inferior a su volatilidad anual del 30.92%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, ya que la cifra semanal es menor que la anual. Esta estabilidad sugiere que, a pesar de las fluctuaciones del mercado, el banco ha mantenido un desempeño relativamente constante en comparación con su comportamiento a largo plazo. Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,45 euros el y un mínimo de 3,01 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco de Sabadell es una entidad financiera española con sede en Sabadell, Cataluña. Fundado en 1881, se dedica principalmente a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros. Su línea de negocio abarca tanto la banca minorista como la banca empresarial, atendiendo a una amplia gama de clientes. A nivel general, Banco de Sabadell es uno de los principales bancos en España y forma parte del índice Ibex 35, lo que refleja su relevancia en el mercado financiero. La entidad ha expandido su presencia internacional, ofreciendo servicios en diversos países y adaptándose a las necesidades de sus clientes en un entorno global.