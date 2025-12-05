En la apertura de mercados de este viernes, 5 de diciembre de 2025, en España, las acciones del banco Banco de Sabadell (SAB) en el IBEX 35 se negocian a 3,31 euros y registran un volumen de 1545226 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,79% en comparación con el día pasado.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco de Sabadell S.A mostró una tendencia mayormente positiva, con un aumento notable en cuatro ocasiones. Sin embargo, también se registraron tres descensos, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. En general, la acción parece haber mantenido una tendencia al alza, a pesar de las fluctuaciones.

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica del Banco de Sabadell se ha situado en un 15.39%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 30.91%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad semanal es inferior a la anual, sugiriendo menos variaciones en su rendimiento reciente.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,43 euros el y un mínimo de 1,76 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco de Sabadell

Banco de Sabadell es una entidad financiera española con sede en Sabadell, Cataluña. Fundado en 1881, se dedica principalmente a ofrecer servicios bancarios y financieros a particulares, empresas y autónomos. Su línea de negocio abarca desde cuentas y préstamos hasta seguros y servicios de inversión.A nivel general, Banco de Sabadell es uno de los principales bancos de España y forma parte del índice bursátil Ibex 35. La entidad ha expandido su presencia internacional y cuenta con una sólida base de clientes, destacándose por su enfoque en la innovación y la digitalización de sus servicios.