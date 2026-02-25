La cotización de las activos del banco Banco de Sabadell (SAB) en la apertura de mercados en España este miércoles, 25 de febrero de 2026 es de 3,28 euros y fijan un total de 359.341 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del 1,33%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco de Sabadell S.A ha mostrado una tendencia mayormente negativa, con 5 días de descenso y 4 de aumento, además de un día en el que se mantuvo estable. Esto sugiere una volatilidad en el mercado, donde los descensos han superado a los aumentos, lo que podría generar preocupación entre los inversores. La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana se sitúa en un 29.30%, mientras que su volatilidad anual es del 31.11%. Dado que 29.30% es menor que 31.11%, se puede concluir que el comportamiento del banco ha sido mucho más estable en la última semana en comparación con el año anterior. Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,45 euros el y un mínimo de 3,11 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco de Sabadell es una entidad financiera española con sede en Sabadell, Cataluña. Se dedica principalmente a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros. Su línea de negocio abarca tanto la banca minorista como la banca empresarial, atendiendo a una amplia gama de clientes. Fundado en 1881, Banco de Sabadell ha crecido significativamente y se ha consolidado como uno de los principales bancos en España. Además de su presencia en el mercado nacional, también cuenta con operaciones internacionales, lo que le permite ofrecer servicios a clientes en diferentes países. Su compromiso con la innovación y la digitalización ha sido clave para adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado.