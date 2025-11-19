En la apertura de mercados de este miércoles, 19 de noviembre de 2025, en España, las acciones del banco Banco de Sabadell (SAB) en el IBEX 35 se negocian a 3,08 euros y registran un volumen de 341974 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -0,26% en comparación con el día previo.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco de Sabadell S.A ha mostrado una tendencia negativa, con un aumento inicial seguido de una serie de descensos significativos. A pesar de un breve repunte, la mayoría de los días se caracterizaron por caídas, lo que sugiere una presión a la baja en el valor de la acción.

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana ha sido del 33.65%, lo que es superior a su volatilidad anual del 31.10%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a corto plazo, el banco ha enfrentado una mayor incertidumbre en comparación con su desempeño más estable a lo largo del último año.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,43 euros el y un mínimo de 1,76 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco de Sabadell

Banco de Sabadell es una entidad financiera española con sede en Sabadell, Cataluña. Se dedica principalmente a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros. Su línea de negocio abarca tanto la banca minorista como la banca empresarial, atendiendo a una amplia gama de clientes.Fundado en 1881, Banco de Sabadell ha crecido significativamente y se ha consolidado como uno de los principales bancos en España. Además de su presencia en el mercado nacional, también cuenta con sucursales en el extranjero, lo que le permite ofrecer servicios a clientes internacionales. Su compromiso con la innovación y la digitalización ha sido clave para adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado.