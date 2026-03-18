Este 18 de marzo de 2026, las acciones del Banco de Sabadell (SAB) han abierto en el IBEX 35 a un precio de 3.07 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 399,854 acciones. Esta cifra representa una variación del 1.55% en comparación con el día anterior, lo que refleja el interés de los inversores en el banco español en el contexto actual del mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco de Sabadell S.A ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso y solo cuatro días de aumento. Esto sugiere una presión negativa en el valor de la acción, aunque los incrementos intermitentes indican que también ha habido momentos de recuperación. La estabilidad en algunos días refleja una falta de cambios significativos en el mercado. La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana se sitúa en un 29.10%, mientras que su volatilidad anual es del 31.27%. Dado que 29.10% es menor que 31.27%, esto indica que el comportamiento del banco ha sido mucho más estable en la última semana en comparación con el año anterior. Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,45 euros el y un mínimo de 2,99 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco de Sabadell es una entidad financiera española con sede en Sabadell, Cataluña. Se dedica principalmente a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros. Su línea de negocio abarca tanto el sector minorista como el empresarial, atendiendo a una amplia gama de clientes. Fundado en 1881, Banco de Sabadell ha crecido significativamente y se ha consolidado como uno de los principales bancos en España. Además de su presencia en el mercado nacional, también tiene operaciones internacionales, lo que le permite ofrecer servicios a clientes en diferentes países.