Este 11 de marzo de 2026, las acciones del Banco de Sabadell (SAB) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 3.16 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 573,836 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.29% en comparación con el día anterior, lo que refleja la dinámica del mercado en un contexto económico en constante cambio. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco de Sabadell S.A ha mostrado una tendencia mayormente negativa, con cuatro días de descenso. Sin embargo, se observó un ligero aumento en uno de los días, seguido de un periodo de estabilidad en los últimos días, lo que sugiere una posible consolidación tras la caída. La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana se sitúa en un 28.21%, mientras que su volatilidad anual es del 31.09%. Dado que 28.21% es menor que 31.09%, se puede concluir que el comportamiento del banco en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior, lo que sugiere una reducción en las variaciones de su valor. Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,45 euros el y un mínimo de 2,99 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco de Sabadell es una entidad financiera española con sede en Sabadell, Cataluña. Fundado en 1881, se dedica principalmente a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros. Su línea de negocio abarca tanto la banca minorista como la banca empresarial, atendiendo a una amplia gama de clientes. A nivel general, Banco de Sabadell es uno de los principales bancos en España y forma parte del índice Ibex 35, lo que refleja su relevancia en el mercado financiero. Además, cuenta con una fuerte presencia internacional, ofreciendo servicios en diversos países y adaptándose a las necesidades de sus clientes en un entorno global.