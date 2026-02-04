Este 4 de febrero de 2026, las acciones del Banco de Sabadell (SAB) han abierto en el IBEX 35 a un precio de 3.38 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 512,635 acciones. Esta cifra representa una variación del -0.56% en comparación con el día anterior, lo que refleja la actual situación del mercado financiero en España.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco de Sabadell S.A ha mostrado una tendencia mixta. Hubo un aumento inicial, seguido de dos descensos consecutivos, lo que generó cierta volatilidad. Sin embargo, en los últimos días, la acción logró recuperarse con un aumento, manteniéndose estable en los últimos días. Esto sugiere una posible consolidación tras las fluctuaciones.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana ha sido del 36.94%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 29.98%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,45 euros el y un mínimo de 3,16 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco de Sabadell

Banco de Sabadell es una entidad financiera española con sede en Sabadell, Cataluña. Fundado en 1881, se dedica principalmente a ofrecer servicios bancarios y financieros tanto a particulares como a empresas. Su línea de negocio incluye la banca minorista, la banca de empresas y servicios de inversión.

A nivel general, Banco de Sabadell es uno de los principales bancos de España y forma parte del índice Ibex 35, lo que refleja su relevancia en el mercado. Además, cuenta con una amplia red de oficinas y una sólida presencia en el sector financiero, ofreciendo productos como cuentas, préstamos y seguros.