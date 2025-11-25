En la apertura de mercados de este martes, 25 de noviembre de 2025, en España, las acciones del banco Banco de Sabadell (SAB) en el IBEX 35 se negocian a 3,13 euros y registran un volumen de 229281 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,1% en comparación con el día previo.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco de Sabadell S.A mostró una tendencia mayormente negativa, con cinco días de descenso. Sin embargo, también se registraron cuatro días de aumento, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. La estabilidad se observó en un solo día, lo que indica que, a pesar de las caídas, hubo momentos de recuperación.

Fuente: narrativas-es

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica de Banco de Sabadell en la última semana se sitúa en un 19.68%, mientras que su volatilidad anual es del 31.05%. Dado que el 19.68% es menor que el 31.05%, se puede concluir que su comportamiento en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior, lo que sugiere una reducción en las variaciones y una mayor consistencia en su desempeño financiero reciente.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,43 euros el y un mínimo de 1,76 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco de Sabadell

Banco de Sabadell es una entidad financiera española con sede en Sabadell, Cataluña. Fundado en 1881, se dedica principalmente a ofrecer servicios bancarios y financieros a particulares, empresas y autónomos. Su línea de negocio abarca desde cuentas y préstamos hasta seguros y servicios de inversión.A nivel general, Banco de Sabadell es uno de los principales bancos de España y forma parte del índice bursátil Ibex 35. La entidad ha expandido su presencia internacional y cuenta con una sólida base de clientes, destacándose por su enfoque en la innovación y la digitalización de sus servicios.