La cotización de las activos del banco Banco de Sabadell (SAB) en la apertura de mercados en España este martes, 24 de marzo de 2026 es de 3,05 euros y documentan un total de 554.112 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del 0,33%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco de Sabadell S.A ha mostrado una tendencia mixta, con un total de 4 aumentos y 6 descensos. Esto sugiere una volatilidad en su valor, donde los incrementos no han logrado compensar las caídas, lo que podría generar preocupación entre los inversores sobre la estabilidad a corto plazo de la acción. La volatilidad económica de Banco de Sabadell en la última semana se sitúa en un 20.69%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 31.29%. Esto indica que, a pesar de las fluctuaciones que puede haber experimentado recientemente, su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el último año. La cifra de 20.69% sugiere que, en este periodo reciente, la variabilidad de sus acciones ha sido más controlada. Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,45 euros el y un mínimo de 2,98 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco de Sabadell es una entidad financiera española con sede en Sabadell, Cataluña. Se dedica principalmente a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros. Su línea de negocio abarca tanto el sector minorista como el empresarial, atendiendo a una amplia gama de clientes. Fundado en 1881, Banco de Sabadell ha crecido significativamente y se ha consolidado como uno de los principales bancos en España. Además de su presencia en el mercado nacional, también tiene operaciones internacionales, lo que le permite ofrecer servicios a clientes en diferentes países.