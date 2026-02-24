Este 24 de febrero de 2026, las acciones del Banco de Sabadell (SAB) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 3.30 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 799,493 acciones. Esta cifra representa una variación del -1.20% en comparación con el día anterior, lo que refleja un ligero descenso en el valor de las acciones del banco español. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco de Sabadell S.A ha mostrado una tendencia mayormente negativa, con 6 días de descenso y solo 4 días de aumento. Esto sugiere una presión a la baja en el valor de las acciones, aunque los incrementos indican que hay momentos de recuperación. La estabilidad en algunos días también puede reflejar un intento de consolidación en el precio. La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana se sitúa en un 20.59%, mientras que su volatilidad anual es del 30.97%. Dado que el 20.59% es menor que el 30.97%, se puede concluir que el comportamiento del banco en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad a lo largo del último año. Esto sugiere que, a corto plazo, las variaciones en su rendimiento han sido más controladas. Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,45 euros el y un mínimo de 3,11 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco de Sabadell es una entidad financiera española con sede en Sabadell, Cataluña. Se dedica principalmente a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros. Su línea de negocio abarca tanto la banca minorista como la banca empresarial, atendiendo a una amplia gama de clientes. Fundado en 1881, Banco de Sabadell ha crecido significativamente y se ha consolidado como uno de los principales bancos en España. Además de su presencia en el mercado nacional, también cuenta con operaciones internacionales, lo que le permite ofrecer servicios a clientes en diferentes países. Su compromiso con la innovación y la digitalización ha sido clave para adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado.