En la apertura de mercados de este martes, 18 de noviembre de 2025, en España, las acciones del banco Banco de Sabadell (SAB) en el IBEX 35 se negocian a 3,11 euros y registran un volumen de 1270777 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -1,64% en comparación con el día previo.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco de Sabadell S.A ha mostrado una tendencia mayormente negativa, con seis descensos y solo cuatro aumentos. Esto sugiere una presión a la baja en el valor de la acción, lo que podría indicar una falta de confianza por parte de los inversores en el corto plazo.

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana ha sido del 39.39%, lo que es significativamente mayor que su volatilidad anual del 31.08%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en el corto plazo. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a pesar de un año relativamente más estable, la última semana ha estado marcada por una alta incertidumbre en el mercado.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,43 euros el y un mínimo de 1,76 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco de Sabadell

Banco de Sabadell es una entidad financiera española con sede en Sabadell, Cataluña. Se dedica principalmente a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros. Su línea de negocio abarca tanto la banca minorista como la banca empresarial, atendiendo a una amplia gama de clientes.Fundado en 1881, Banco de Sabadell ha crecido significativamente y se ha consolidado como uno de los principales bancos en España. Además de su presencia en el mercado nacional, también cuenta con sucursales en el extranjero, lo que le permite ofrecer servicios a clientes internacionales. Su compromiso con la innovación y la digitalización ha sido clave para adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado.