Este martes, 17 de marzo de 2026, en España, las acciones del banco Banco de Sabadell (SAB)se negocian a 3,03 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 377.451. Esta cifra refleja una variación del -0,43% en comparación con el día pasado. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco de Sabadell S.A ha mostrado una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas. A pesar de un ligero repunte, la mayoría de los días se caracterizaron por descensos, lo que sugiere una presión negativa en el valor de la acción. La estabilidad fue escasa, lo que podría indicar incertidumbre en el mercado. La volatilidad económica de Banco de Sabadell en la última semana ha sido del 38.52%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 31.31%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en el corto plazo. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a pesar de un año relativamente más estable, la última semana ha estado marcada por una alta incertidumbre en el mercado. Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,45 euros el y un mínimo de 2,99 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco de Sabadell es una entidad financiera española con sede en Sabadell, Cataluña. Se dedica principalmente a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros. Su línea de negocio abarca tanto el sector minorista como el empresarial, atendiendo a una amplia gama de clientes. Fundado en 1881, Banco de Sabadell ha crecido significativamente y se ha consolidado como uno de los principales bancos en España. Además de su presencia en el mercado nacional, también tiene operaciones internacionales, lo que le permite ofrecer servicios a clientes en diferentes países.