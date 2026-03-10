En la apertura de mercados de este martes, 10 de marzo de 2026, en España, las acciones del banco Banco de Sabadell (SAB) en el IBEX 35 se negocian a 3,11 euros y registran un volumen de 1473565 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 2,91% en comparación con el día de ayer. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco de Sabadell S.A mostró una tendencia mayormente a la baja, con cinco días de descenso. Sin embargo, también se registraron tres días de aumento, lo que sugiere cierta recuperación en medio de la caída. Además, hubo dos días en los que la cotización se mantuvo estable, indicando momentos de consolidación en el mercado. La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana ha sido del 33.65%, lo que es superior a su volatilidad anual del 31.02%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente. La diferencia entre ambas cifras sugiere un aumento en la incertidumbre y la fluctuación de su valor en el mercado. Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,45 euros el y un mínimo de 2,99 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco de Sabadell es una entidad financiera española con sede en Sabadell, Cataluña. Fundado en 1881, se dedica principalmente a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros. Su línea de negocio abarca tanto la banca minorista como la banca empresarial, atendiendo a una amplia gama de clientes. A nivel general, Banco de Sabadell es uno de los principales bancos en España y forma parte del índice Ibex 35, lo que refleja su relevancia en el mercado financiero. Además, cuenta con una fuerte presencia internacional, ofreciendo servicios en diversos países y adaptándose a las necesidades de sus clientes en un entorno global.