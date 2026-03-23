Este lunes, 23 de marzo de 2026, en España, las acciones del banco Banco de Sabadell (SAB)se negocian a 2,91 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 1.885.079. Esta cifra refleja una variación del -2,18% en comparación con el día previo. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco de Sabadell S.A ha mostrado una tendencia negativa, con un total de 6 descensos y solo 4 aumentos. Esto sugiere una presión a la baja en el valor de la acción, lo que podría generar preocupación entre los inversores sobre su rendimiento a corto plazo. La volatilidad económica de Banco de Sabadell en la última semana se sitúa en un 18.68%, mientras que su volatilidad anual es del 31.36%. Dado que 18.68% es menor que 31.36%, se puede concluir que el comportamiento del banco en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,45 euros el y un mínimo de 2,91 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco de Sabadell es una entidad financiera española con sede en Sabadell, Cataluña. Se dedica principalmente a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros. Su línea de negocio abarca tanto el sector minorista como el empresarial, atendiendo a una amplia gama de clientes. Fundado en 1881, Banco de Sabadell ha crecido significativamente y se ha consolidado como uno de los principales bancos en España. Además de su presencia en el mercado nacional, también tiene operaciones internacionales, lo que le permite ofrecer servicios a clientes en diferentes países.