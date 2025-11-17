Este 17 de noviembre de 2025, las acciones del Banco de Sabadell (SAB) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 3.21 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 558,375 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.85% en comparación con el día anterior, lo que refleja el interés continuo de los inversores en el banco español.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco de Sabadell S.A mostró una tendencia mayormente positiva, con un total de 5 aumentos y 4 descensos, lo que sugiere un comportamiento favorable en el mercado. A pesar de las caídas, la mayoría de los días se registraron incrementos, lo que podría indicar un interés creciente por parte de los inversores.

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana ha sido del 43.53%, lo que es significativamente mayor que su volatilidad anual del 31.09%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,43 euros el y un mínimo de 1,76 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco de Sabadell

Banco de Sabadell es una entidad financiera española con sede en Sabadell, Cataluña. Se dedica principalmente a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros. Su línea de negocio abarca tanto la banca minorista como la banca empresarial, atendiendo a una amplia gama de clientes.Fundado en 1881, Banco de Sabadell ha crecido significativamente y se ha consolidado como uno de los principales bancos en España. Además de su presencia en el mercado nacional, también cuenta con sucursales en el extranjero, lo que le permite ofrecer servicios a clientes internacionales. Su compromiso con la innovación y la digitalización ha sido clave para adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado.