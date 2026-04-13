Este 13 de abril de 2026, las acciones del Banco de Sabadell (SAB) han abierto en el mercado español con un precio de 3.23 euros por unidad en el IBEX 35, registrando un volumen de negociación de 716,890 acciones. Esta cifra representa una variación del -1.01% en comparación con el día anterior, lo que refleja la volatilidad actual en el sector bancario. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco de Sabadell S.A ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con varias caídas intercaladas por aumentos. A pesar de algunos repuntes, la tendencia general indica una inestabilidad en su valor, lo que podría generar preocupación entre los inversores. La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana ha sido del 33.37%, lo que es significativamente mayor que su volatilidad anual del 30.99%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a corto plazo, el banco ha enfrentado una mayor incertidumbre en comparación con su desempeño más estable a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,45 euros el y un mínimo de 2,98 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco de Sabadell es una entidad financiera española con sede en Sabadell, Cataluña. Fundado en 1881, se dedica principalmente a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros. Su línea de negocio abarca tanto la banca minorista como la banca empresarial, atendiendo a una amplia gama de clientes. A nivel general, Banco de Sabadell es uno de los principales bancos en España y forma parte del índice Ibex 35, lo que refleja su relevancia en el mercado financiero. La entidad ha expandido su presencia internacional, ofreciendo servicios en diversos países y adaptándose a las necesidades de sus clientes en un entorno global.