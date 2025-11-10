En la apertura de mercados de este lunes, 10 de noviembre de 2025, en España, las acciones del banco Banco de Sabadell (SAB) en el IBEX 35 se negocian a 3,29 euros y registran un volumen de 879496 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 1,83% en comparación con el día previo.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco de Sabadell S.A mostró una tendencia mixta, con un total de 4 aumentos y 4 descensos, lo que indica una fluctuación en su valor. La estabilidad se vio reflejada en 2 días donde la cotización se mantuvo sin cambios, sugiriendo una falta de dirección clara en el corto plazo.

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica del Banco de Sabadell se ha situado en un 25.53%, lo que es menor que la volatilidad anual del 30.57%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, ya que la cifra semanal refleja menos variaciones en comparación con el promedio anual. Esta tendencia sugiere una reducción en la inestabilidad del banco en el corto plazo.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,39 euros el y un mínimo de 1,76 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco de Sabadell

Banco de Sabadell es una entidad financiera española con sede en Sabadell, Cataluña. Fundado en 1881, se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y productos de inversión. Su línea de negocio se centra en la atención a particulares, empresas y negocios, así como en la banca privada.A nivel general, Banco de Sabadell es uno de los principales bancos de España y forma parte del índice bursátil Ibex 35. La entidad ha expandido su presencia internacional, operando en varios países y ofreciendo soluciones financieras adaptadas a las necesidades de sus clientes.