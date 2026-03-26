Este 26 de marzo de 2026, las acciones del Banco de Sabadell (SAB) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 3.09 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 658,821 acciones. Esta cifra representa una variación del -0.71% en comparación con el día anterior, lo que refleja la volatilidad del mercado en el contexto actual. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco de Sabadell S.A ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis descensos y solo cuatro aumentos. Esto sugiere una presión negativa en el valor de la acción, aunque los incrementos indican que hay momentos de recuperación. La estabilidad en algunos días también podría reflejar un intento de consolidación en el precio. La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana se ha situado en un 24.45%, lo que es inferior a su volatilidad anual del 31.27%. Esto indica que su comportamiento en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones observadas a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,45 euros el y un mínimo de 2,98 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco de Sabadell es una entidad financiera española con sede en Sabadell, Cataluña. Se dedica principalmente a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros. Su línea de negocio abarca tanto el sector minorista como el empresarial, atendiendo a una amplia gama de clientes. Fundado en 1881, Banco de Sabadell ha crecido significativamente y se ha consolidado como uno de los principales bancos en España. Además de su presencia en el mercado nacional, también tiene operaciones internacionales, lo que le permite ofrecer servicios a clientes en diferentes países.