La cotización de las activos del banco Banco de Sabadell (SAB) en la apertura de mercados en España este jueves, 13 de noviembre de 2025 es de 3,29 euros y fijan un total de 3.158.598 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -4,11%.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco de Sabadell S.A mostró una tendencia mayormente positiva, con un aumento en 5 ocasiones y una caída en 3, mientras que se mantuvo estable en 2 días. Esto sugiere un comportamiento favorable en el mercado, aunque las caídas indican cierta volatilidad.

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana ha sido del 41.28%, lo que es significativamente mayor que su volatilidad anual del 30.87%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a corto plazo, el banco ha enfrentado una mayor incertidumbre en comparación con su desempeño más estable del último año.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,43 euros el y un mínimo de 1,76 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco de Sabadell

Banco de Sabadell es una entidad financiera española con sede en Sabadell, Cataluña. Fundado en 1881, se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y productos de inversión. Su línea de negocio se centra en la atención a particulares, empresas y negocios, así como en la banca privada.A nivel general, Banco de Sabadell es uno de los principales bancos de España y forma parte del índice bursátil Ibex 35. La entidad ha expandido su presencia internacional, operando en varios países y ofreciendo soluciones financieras adaptadas a las necesidades de sus clientes.