La cotización de las activos del banco Banco de Sabadell (SAB) en la apertura de mercados en España este jueves, 12 de marzo de 2026 es de 3,14 euros y fijan un total de 434.340 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo exhibe una modificación de del -0,85%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco de Sabadell S.A ha mostrado una tendencia mayormente negativa, con seis días de descenso. Sin embargo, también se registraron tres días de aumento, lo que sugiere cierta recuperación en medio de la caída. La estabilidad se observó en un solo día, indicando que, a pesar de la volatilidad, hay momentos de resistencia en el valor de la acción. La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana se sitúa en un 29.38%, mientras que su volatilidad anual es del 31.06%. Dado que 29.38% es menor que 31.06%, se puede concluir que el comportamiento del banco ha sido mucho más estable en el último año, lo que sugiere una menor variación en sus resultados recientes en comparación con el promedio anual. Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,45 euros el y un mínimo de 2,99 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco de Sabadell es una entidad financiera española con sede en Sabadell, Cataluña. Fundado en 1881, se dedica principalmente a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros. Su línea de negocio abarca tanto la banca minorista como la banca empresarial, atendiendo a una amplia gama de clientes. A nivel general, Banco de Sabadell es uno de los principales bancos en España y forma parte del índice Ibex 35, lo que refleja su relevancia en el mercado financiero. Además, cuenta con una fuerte presencia internacional, ofreciendo servicios en diversos países y adaptándose a las necesidades de sus clientes en un entorno global.