En la apertura de mercados de este jueves, 5 de marzo de 2026, en España, las acciones del banco Banco de Sabadell (SAB) en el IBEX 35 se negocian a 3,02 euros y registran un volumen de 787296 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -1,08% en comparación con el día de ayer. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco de Sabadell S.A mostró una tendencia mayormente negativa, con un total de 5 descensos. Sin embargo, también se registraron 4 aumentos, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. Solo un día se mantuvo estable, lo que indica que, a pesar de las caídas, hubo momentos de recuperación. La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana se sitúa en un 25.59%, lo que es inferior a su volatilidad anual del 31.37%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, ya que la cifra semanal es menor que la anual. Esta estabilidad sugiere que, a pesar de las fluctuaciones del mercado, el banco ha mantenido un desempeño relativamente constante en comparación con su comportamiento a lo largo del año. Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,45 euros el y un mínimo de 3,02 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco de Sabadell es una entidad financiera española con sede en Sabadell, Cataluña. Fundado en 1881, se dedica principalmente a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros. Su línea de negocio abarca tanto la banca minorista como la banca empresarial, atendiendo a una amplia gama de clientes. A nivel general, Banco de Sabadell es uno de los principales bancos en España y forma parte del índice Ibex 35, lo que refleja su relevancia en el mercado financiero. La entidad ha expandido su presencia internacional, ofreciendo servicios en diversos países y adaptándose a las necesidades de sus clientes en un entorno global.