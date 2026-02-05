Este 5 de febrero de 2026, las acciones del Banco de Sabadell (SAB) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 3.38 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 406,615 acciones. Esta cifra representa una variación del -0.38% en comparación con el día anterior, lo que refleja la volatilidad del mercado en el contexto económico actual. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco de Sabadell S.A ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis descensos y solo cuatro aumentos. Esto sugiere una presión negativa en el valor de la acción, aunque los incrementos indican que hay momentos de recuperación. La estabilidad en algunos días también refleja cierta resistencia en el mercado. La volatilidad económica de Banco de Sabadell en la última semana se sitúa en un 27.38%, mientras que su volatilidad anual es del 29.93%. Dado que 27.38% es menor que 29.93%, esto indica que el comportamiento del banco en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,45 euros el y un mínimo de 3,16 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco de Sabadell es una entidad financiera española con sede en Sabadell, Cataluña. Fundado en 1881, se dedica principalmente a ofrecer servicios bancarios y financieros tanto a particulares como a empresas. Su línea de negocio incluye la banca minorista, la banca de empresas y servicios de inversión. A nivel general, Banco de Sabadell es uno de los principales bancos de España y forma parte del índice Ibex 35, lo que refleja su relevancia en el mercado. Además, cuenta con una amplia red de oficinas y una sólida presencia en el sector financiero, ofreciendo productos como cuentas, préstamos y seguros.