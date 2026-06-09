En la apertura de mercados de este martes, 9 de junio de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) en el IBEX 35 se negocian a 36,63 euros y registran un volumen de 6722 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,6% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, Endesa SA mostró un comportamiento mixto y volátil, con igual número de descensos y avances, sin una tendencia clara; tras un inicio débil y rebotes intermitentes, terminó con tono alcista y balance prácticamente neutro.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels). krukphoto.com

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana se ha situado en un 12.43%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 19.21%. Al comparar ambas cifras, podemos observar que el 12.43% es menor que el 19.21%, lo que indica que el comportamiento de Endesa en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el último año.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 38,6 euros el y un mínimo de 29,96 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.89B, que se obtiene como un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Endesa

Endesa es una compañía eléctrica española con sede en Madrid. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y también a la venta de gas en España y Portugal.

Produce energía a partir de fuentes renovables, hidráulicas, nucleares y térmicas; su negocio se organiza en Generación, Redes (e-distribución) y Comercialización/Servicios (incluida movilidad eléctrica). Datos de interés: forma parte del Ibex 35, es una de las mayores utilities del país y su accionista mayoritario es Enel.