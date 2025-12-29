Varapalo a los ciudadanos: la Seguridad Social podría multarte si trabajas y cobras una pensión simultáneamente. Imagen: Shutterstock.

La Seguridad Social ha advertido a todos los españolesbeneficiarios sobre la suspensión y el reclamo o devolución del dinero cobrado en pensiones para aquellos ancianos que no comuniquen su intención de adherirse a alguno de los modelos de jubilación compatibles.

La Ley General de la Seguridad Social explica en sus artículos 213 y 214 que, aunque volver a trabajar no está prohibido, los pensionistas deben cumplir una serie de requisitos para hacerlo dentro de la legalidad.

Para ello, el sistema ofrece tres alternativas: acceder a una jubilación activa, una jubilación flexible o trabajar como autónomo bajo un límite de ingresos.

La diferencia entre jubilación activa y jubilación flexible

La jubilación activa permite compatibilizar el cobro de la pensión con una actividad laboral, ya sea por cuenta ajena o propia, a jornada completa o parcial, siempre que se cumplan los requisitos para acceder a la pensión. En cambio, la jubilación flexible solo autoriza trabajar a tiempo parcial, ajustando el importe de la pensión según la proporción de la jornada efectuada.

La diferencia esencial radica en el momento y la forma de trabajar. La jubilación flexible ofrece la posibilidad de que una persona ya jubilada retome la actividad laboral a tiempo parcial, con una reducción proporcional de su pensión, que luego se recalcula al finalizar dicha actividad.

Por su parte, la jubilación activa permite seguir trabajando mientras se percibe el 50% de la pensión, siempre que se haya accedido previamente a la jubilación ordinaria sin aplicar coeficientes reductores.

Los autónomos con al menos un empleado pueden percibir el 100% de su pensión mientras continúan trabajando.

Sanciones por trabajar sin comunicarlo

Según el artículo 213 de la Ley General de la Seguridad Social “el disfrute de la pensión de jubilación será incompatible con la realización de cualquier trabajo del pensionista, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia, que dé lugar a su inclusión en cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social”, salvo las excepciones comentadas.