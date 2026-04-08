Este jueves, 9 de abril de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 52.97 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -1.645 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). En el jueves, 9 de abril de 2026, las horas más elevadas para el uso de la corriente eléctrica se situarán de 7:00 a 8:00 de la mañana, con un precio de 126,64 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras: Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, donde el precio será solamente de -0,87 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares: