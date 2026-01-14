El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del jueves marcó la cifra de 13.787.338 MWh con respecto a los 13.718.336 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la luz pasó a 106.58 euros el MWh, unos 115.52 euros más que el pasado día.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 15 de enero?

En el jueves, 15 de enero de 2026, las horas más costosas para el uso de la corriente eléctrica se registrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 137,2 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 137.2 euros De 20:00 a 21:00 136.16 euros De 22:00 a 23:00 125.59 euros De 19:00 a 20:00 122.65 euros De 0:00 a 1:00 119.05 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 15 de enero?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 5:00 a 6:00 de la madrugada, donde el precio será solamente de 86,31 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 5:00 a 6:00 86.31 euros De 13:00 a 14:00 86.37 euros De 4:00 a 5:00 87.04 euros De 14:00 a 15:00 90.15 euros De 12:00 a 13:00 90.48 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 119.05 De 1:00 a 2:00 107.56 De 2:00 a 3:00 101.39 De 3:00 a 4:00 94.83 De 4:00 a 5:00 87.04 De 5:00 a 6:00 86.31 De 6:00 a 7:00 100.87 De 7:00 a 8:00 115.44 De 8:00 a 9:00 114.75 De 9:00 a 10:00 103.78 De 10:00 a 11:00 96.86 De 11:00 a 12:00 93.47 De 12:00 a 13:00 90.48 De 13:00 a 14:00 86.37 De 14:00 a 15:00 90.15 De 15:00 a 16:00 97.54 De 16:00 a 17:00 105.49 De 17:00 a 18:00 116.03 De 18:00 a 19:00 118.03 De 19:00 a 20:00 122.65 De 20:00 a 21:00 136.16 De 21:00 a 22:00 137.2 De 22:00 a 23:00 125.59 De 23:00 a 24:00 110.82

Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen

Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar: