El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del jueves marcó la cifra de 13.787.338 MWh con respecto a los 13.718.336 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la luz pasó a 106.58 euros el MWh, unos 115.52 euros más que el pasado día.
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 15 de enero?
En el jueves, 15 de enero de 2026, las horas más costosas para el uso de la corriente eléctrica se registrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 137,2 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 21:00 a 22:00
|137.2 euros
|De 20:00 a 21:00
|136.16 euros
|De 22:00 a 23:00
|125.59 euros
|De 19:00 a 20:00
|122.65 euros
|De 0:00 a 1:00
|119.05 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 15 de enero?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 5:00 a 6:00 de la madrugada, donde el precio será solamente de 86,31 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 5:00 a 6:00
|86.31 euros
|De 13:00 a 14:00
|86.37 euros
|De 4:00 a 5:00
|87.04 euros
|De 14:00 a 15:00
|90.15 euros
|De 12:00 a 13:00
|90.48 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|119.05
|De 1:00 a 2:00
|107.56
|De 2:00 a 3:00
|101.39
|De 3:00 a 4:00
|94.83
|De 4:00 a 5:00
|87.04
|De 5:00 a 6:00
|86.31
|De 6:00 a 7:00
|100.87
|De 7:00 a 8:00
|115.44
|De 8:00 a 9:00
|114.75
|De 9:00 a 10:00
|103.78
|De 10:00 a 11:00
|96.86
|De 11:00 a 12:00
|93.47
|De 12:00 a 13:00
|90.48
|De 13:00 a 14:00
|86.37
|De 14:00 a 15:00
|90.15
|De 15:00 a 16:00
|97.54
|De 16:00 a 17:00
|105.49
|De 17:00 a 18:00
|116.03
|De 18:00 a 19:00
|118.03
|De 19:00 a 20:00
|122.65
|De 20:00 a 21:00
|136.16
|De 21:00 a 22:00
|137.2
|De 22:00 a 23:00
|125.59
|De 23:00 a 24:00
|110.82
Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen
Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar:
- Aire acondicionado: ya sea en modo frío o calor, es uno de los mayores consumidores de energía en el hogar. Su uso prolongado puede representar una parte significativa de la factura de luz, especialmente en climas extremos.
- Calefacción eléctrica: dispositivos como radiadores y estufas eléctricas demandan una gran cantidad de energía, en particular durante los meses más fríos.
- Horno eléctrico: utilizarlo a altas temperaturas y durante largos períodos puede incrementar notablemente el consumo de electricidad.
- Lavadora: aunque los modelos modernos son más eficientes, el uso de programas con altas temperaturas o con cargas pequeñas puede aumentar el gasto energético.