La demanda de energía en España del miércoles marcó la cifra de 10.459.788 MWh con respecto a los 9.644.973 MWh comparado con el día anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía. Además, el importe medio de la energía de electricidad pasó de 33.92 euros a 63.4 euros el MWh. Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se registrarán de 20:00 a 21:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 141,45 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día: Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 2,07 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares: