El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del martes registró hasta los 9.644.973 MWh con respecto a los 9.727.488 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la luz pasó a 33.92 euros el MWh, unos 19.4 euros menos que en el día anterior de la semana. En el martes, 7 de abril de 2026, las horas más costosas para el uso de la corriente eléctrica se localizarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 110,85 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas: Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, cuyo precio se quedará en 0 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares: