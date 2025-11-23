Este lunes, 24 de noviembre de 2025, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 41.03 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 299 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el lunes 24 de noviembre?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 84,19 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 84.19 euros De 20:00 a 21:00 79.6 euros De 19:00 a 20:00 72.4 euros De 22:00 a 23:00 71.6 euros De 18:00 a 19:00 70.82 euros

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el lunes 24 de noviembre?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 3:00 a 4:00 de la madrugada, cuyo precio se quedará en 3,52 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 3:00 a 4:00 3.52 euros De 4:00 a 5:00 3.52 euros De 5:00 a 6:00 3.52 euros De 6:00 a 7:00 4.96 euros De 2:00 a 3:00 5.0 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 35.35 De 1:00 a 2:00 16.9 De 2:00 a 3:00 5.0 De 3:00 a 4:00 3.52 De 4:00 a 5:00 3.52 De 5:00 a 6:00 3.52 De 6:00 a 7:00 4.96 De 7:00 a 8:00 40.5 De 8:00 a 9:00 58.02 De 9:00 a 10:00 51.08 De 10:00 a 11:00 43.02 De 11:00 a 12:00 34.0 De 12:00 a 13:00 28.0 De 13:00 a 14:00 33.15 De 14:00 a 15:00 35.0 De 15:00 a 16:00 40.37 De 16:00 a 17:00 49.0 De 17:00 a 18:00 50.9 De 18:00 a 19:00 70.82 De 19:00 a 20:00 72.4 De 20:00 a 21:00 79.6 De 21:00 a 22:00 84.19 De 22:00 a 23:00 71.6 De 23:00 a 24:00 70.34

