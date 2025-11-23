En esta noticia
Este lunes, 24 de noviembre de 2025, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 41.03 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 299 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el lunes 24 de noviembre?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 84,19 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 21:00 a 22:00
|84.19 euros
|De 20:00 a 21:00
|79.6 euros
|De 19:00 a 20:00
|72.4 euros
|De 22:00 a 23:00
|71.6 euros
|De 18:00 a 19:00
|70.82 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el lunes 24 de noviembre?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 3:00 a 4:00 de la madrugada, cuyo precio se quedará en 3,52 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 3:00 a 4:00
|3.52 euros
|De 4:00 a 5:00
|3.52 euros
|De 5:00 a 6:00
|3.52 euros
|De 6:00 a 7:00
|4.96 euros
|De 2:00 a 3:00
|5.0 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|35.35
|De 1:00 a 2:00
|16.9
|De 2:00 a 3:00
|5.0
|De 3:00 a 4:00
|3.52
|De 4:00 a 5:00
|3.52
|De 5:00 a 6:00
|3.52
|De 6:00 a 7:00
|4.96
|De 7:00 a 8:00
|40.5
|De 8:00 a 9:00
|58.02
|De 9:00 a 10:00
|51.08
|De 10:00 a 11:00
|43.02
|De 11:00 a 12:00
|34.0
|De 12:00 a 13:00
|28.0
|De 13:00 a 14:00
|33.15
|De 14:00 a 15:00
|35.0
|De 15:00 a 16:00
|40.37
|De 16:00 a 17:00
|49.0
|De 17:00 a 18:00
|50.9
|De 18:00 a 19:00
|70.82
|De 19:00 a 20:00
|72.4
|De 20:00 a 21:00
|79.6
|De 21:00 a 22:00
|84.19
|De 22:00 a 23:00
|71.6
|De 23:00 a 24:00
|70.34
José Elías, empresario multimillonario, advierte a los trabajadores: "Cuando se jubilen su pensión rondará los 800 euros"
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación argentino, en España: "El plan económico de Milei produjo un superávit fiscal con bajada de impuestos"
Consejos para ahorrar luz en casa
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando las luces de las piezas cuando no estés en ellas.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.