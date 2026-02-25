La demanda de energía en España del jueves registró la cifra de 12.665.106 MWh con respecto a los 12.603.873 MWh comparado con el día anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía. Además, el importe medio de la luz pasó de 29.98 euros a 27.76 euros el MWh. Para el jueves, 26 de febrero de 2026, las horas más caras para el uso de aparatos eléctricos se registrarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 101,53 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día: Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, donde el precio será solamente de -2,1 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares: