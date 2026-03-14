El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del domingo registró hasta los 12.057.953 MWh con respecto a los 12.724.856 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la luz pasó a 6.69 euros el MWh, unos 14.63 euros menos que en el día anterior de la semana. Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 35,01 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana: Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 11:00 a 12:00 de la mañana, donde el precio será solamente de -2,1 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares: